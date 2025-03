Wechsel im Vizepräsidentenamt des Bayerischen Jugendrings (BJR): Am Samstag wurde Ilo Schuhmacher, Geschäftsführerin der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB), auf der 166. BJR-Vollversammlung in Augsburg nach sechs Jahren aus dem Ehrenamt verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde Vicky Ostler gewählt.

Insgesamt war Schuhmacher über zehn Jahre Teil des Leitungsgremiums. Die 47-Jährige trat nicht erneut zur Wahl an. Ostler vertritt künftig die EJB im BJR-Landesvorstand. Seit 1. November 2024 ist die 31-Jährige neue Referentin für Jugendpolitik in der EJB und wolle sich künftig für die Vielfalt in der Jugendarbeit sowie einer starken Demokratie-Bildung einsetzen, teilte die EJB am Samstag mit.

Die 166. Vollversammlung des BJR tagt noch bis Sonntag (23. März) in Augsburg. Sie ist das höchste beschlussfassende Gremium der Jugendarbeit in Bayern. Die Delegierten bestimmen die landesweiten Leitlinien, Ziele und Aufgaben des BJR und entscheiden über grundlegende Fragen der Gesamtorganisation.