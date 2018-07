Islambeauftragter Oechslen: Was wir im Umgang mit Muslimen noch lernen müssen

"Es ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen eine Meinung über den Islam haben, aber keinen einzigen Muslim persönlich kennen, geschweige denn muslimische Freunde haben. Das geht nicht. Wir müssen Kontakte herstellen. Und da haben die Kirchengemeinden eine ganz zentrale Aufgabe."

Oft wird von Muslimen eine Distanzierung von extremen Strömungen im Islam und religiös begründeten Gewalttaten erwartet. Muss das sein?

Oechslen: Ich bin Christ und distanziere mich trotzdem nicht ununterbrochen von allem, was in der Christenheit geschieht. Ich distanziere mich nicht von der Lord’s Resistance Army in Westafrika, obwohl das die größte Terrorbewegung der Welt ist. Ich distanziere mich nicht vom Einmarsch der USA in den Irak, der von der Bush-Regierung als Kreuzzug dargestellt wurde und von allen möglichen anderen Maßnahmen, die mit dem Christentum in Verbindung gebracht werden, distanziere ich mich auch nicht. Ich distanziere mich nicht von Präsident Donald Trump, obwohl es in den USA Kreise gibt, die sagen, er sei der erste Präsident seit vielen Jahren, der an die Macht des Gebets glaubt. Von all dem distanziere ich mich nicht, weil ich da drüber stehe, ich muss mich nicht davon distanzieren.

Vonseiten der muslimischen Verbände kommen übrigens nach jedem Terroranschlag scharfe Verurteilungen, auch von ganz konservativen. Allerdings nehmen die in unserer Presse entweder gar keinen oder nur einen ganz kleinen Raum ein. In meiner Funktion als Islambeauftragter lese ich Zeitungen natürlich anders und nehme solche Artikel stärker wahr. Bei meinen Vorträgen merke ich dann, wie wenig Menschen diese Artikel erreichen. Sei es, weil niemand die ganze Zeitung komplett liest, sie nicht im Gedächtnis behält oder jeder nur das anschaut, worauf sein persönliches Interesse gerichtet ist. Mit den Bildmedien ist das nichts anderes. Und das bedeutet meines Erachtens nach, dass wir ganz klar sagen müssen: Die muslimischen Verbände können nicht mehr tun als Gewalt zu verurteilen. Was sich ändern kann und muss, ist die öffentliche Wahrnehmung ihrer Distanzierung.