Meldestelle für antisemitische Vorfälle ab 2019 in Bayern

Hass gegen Juden

Autor Marc Peratoner

In Deutschland werden in jüngster Zeit wieder Menschen angegriffen, weil sie Juden sind und eine Kippa tragen. Das beunruhigt Politiker, den Zentralrat der Juden und die jüdischen Gemeinden auch in Bayern. Woher kommt dieser "neue Antisemitismus"? Was können wir dagegen tun? Und wie fühlen sich die bayerischen Juden?