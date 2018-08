Mit dem Schulbus um die ganze Welt

Familie Praschel aus dem Landkreis Schwandorf haben jetzt schon zwei große Reisen in einem Schulbus gemacht: durch die Mongolei und durch Nordamerika. Jetzt ist ein Buch darüber erschienen.

„Mit dem Schulbus in die Wildnis“ - so heißt das Buch von Heike Praschel, das beim Piper Verlag erschienen ist. Auf ihrer Facebook-Seite „Discover The World“ gibt es außerdem immer neue Infos zu den Abenteuern der Familie Praschel.