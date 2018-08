Von Dubai nach Mittenwald - als Urlauberpfarrer

Moritz Drucker musste nicht lange darüber nachdenken, ob er sich als Urlauberpfarrer nach Mittenwald bewerben soll. Einmal liebt er die Berge und die Landschaft Bayerns. Andererseits möchte er, dass seine drei Kinder wissen, woher sie kommen, wie es in Bayern aussieht und was hier so üblich ist. Denn sein Jüngster war zwei Jahre alt, als die fünfköpfige Familie in die Vereinten Arabischen Emirate zog. Heute sind die Kinder zwischen sechs und elf und sollen Kaiserschmarrn und Almdudler kennenlernen.

Über den heißen Sommer in Bayern kann sich Moritz Drucker sehr freuen. "Hier gibt es zumindest eine leichte Abkühlung in der Nacht und am frühen Morgen. Das gibt es in Dubai nicht". Und er muss lächeln, wenn ihn sein ältester Sohn fragt, warum die Leute hier keine Klimaanlage in ihren Häusern haben. Was in Dubai normal ist, ist hier eben nicht üblich. Auch ein kleiner Unterschied zur Wahlheimat.