8. Juni 2021

Wissenschaft

Schiff MS Wissenschaft schippert mit Wissenschafts-Ausstellung durch Deutschland

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft ist in Hamburg zu einer Tour durch Deutschland gestartet. Was die Besucherinnen und Besucher bei der Mitmach-Ausstellung an Bord erleben können - und wo der Frachter in Bayern vor Anker gehen wird.