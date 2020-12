"Imagine"-Song: Diese Hymne machte Beatles-Musiker John Lennon unsterblich

John Lennon: Musiklegende bis heute

In Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien bleibt Lennon nach Überzeugung seines Biografen Bardola hochaktuell.

"Lennon steht für unbedingte Wahrheitsliebe", sagte der nahe München lebende Schweizer Publizist dem Sonntagsblatt.

Thematisiert habe Lennon das unter anderem in seinem Song "Gimme some Truth" ("Gebt mir Wahrheit"). Viele der Stücke Lennons sind Hymnen geworden, die nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben: "Imagine" oder "Give Peace A Chance".

Im Gegensatz zu dem meist fröhlichen Paul McCartney und dem von indischer Mystik angehauchten George Harrison gab der im Jahr 1940 als John Winston Lennon in Liverpool geborene Lennon den Rebellen bei den Beatles. Nur er konnte es sich herausnehmen, bei einem Konzert vor Mitgliedern der Königsfamilie, der 1963 landesweit übertragenen "Royal Variety Show", spitzbübisch lächelnd das Publikum zur "Mithilfe" aufzufordern: Die Leute auf den billigeren Plätzen sollten applaudieren. Die höher gestellten Gäste könnten mit ihren Juwelen klimpern.

Beispielloser Visionär mit Selbstzweifeln

Hinter der Fassade des selbstsicheren und mitunter zynischen Weltstars rang Lennon mit Depressionen:

"Ich ging verängstigt durch die Welt und versuchte, so hart wie möglich zu wirken", sagte er in einem seiner letzten Interviews dem Magazin "Rolling Stone".

In der Musik gelang es ihm, seine Dämonen in große Kunst zu verwandeln. So ist sein Stück "Help", das er für die Beatles schrieb, ein Hilfeschrei aus den Tiefen einer Depression.

Zeit seines Lebens litt Lennon unter dem Trauma, von seinen Eltern verlassen worden zu sein. Sein Vater, der als Schiffssteward ohnehin die meiste Zeit auf See war, verließ die junge Familie schon bald. Als die Mutter Julia, eine lebens- und liebeslustige junge Frau, ein Kind von einem anderen Mann bekam, ließ sich das Paar endgültig scheiden. John kam als Fünfjähriger zur Schwester der Mutter, Tante Mimi.

Als Jugendlicher begann John, seine Mutter wieder regelmäßig zu sehen, doch bald starb sie bei einem Verkehrsunfall.

"Mutter, du hattest mich, ich hatte dich nie", trauerte er später in dem Song "Mother". Bei den Beatles widmete er seiner Mutter mit "Julia" ein anrührendes Liebeslied.

Sein Leben in New York bis zu seinem Tod

Nach der Auflösung der Beatles 1970 zog Lennon mit seiner zweiten Frau, der Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono, Anfang der 70er Jahre nach New York. Dort machte er auch mit Kunst- und Polit-Happenings von sich reden. Lennons Kontakte zu linksextremen Kreisen beschäftigten die amerikanischen Geheimdienste.

In den letzten Jahren in den USA übte sich Lennon an der Seite seiner zweiten Frau Yoko Ono als Ehemann und Familienvater. Nach der Geburt seines zweiten Sohnes Sean Ono-Lennon zog er sich sogar vorübergehend komplett aus dem Musikgeschäft zurück und wurde - damals eine Sensation - Hausmann.

Erst Jahre später, wenige Wochen vor seinem Tod, veröffentlichte er mit "Double Fantasy" wieder ein Album. Auf diese Platte schrieb er auch sein letztes Autogramm - ausgerechnet für den Mann, der ihn wenige Stunden später ermorden sollte. Der heute 65-jährige Mark David Chapman verbüßt weiterhin seine Haftstrafe. Jahrzehnte nach seiner Tat entschuldigte er sich bei einer Anhörung bei Witwe Yoko Ono. Er habe Lennon nur wegen dessen Berühmtheit ermordet.