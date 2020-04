himmelwärts: Multimedialer Blog evangelischer Theologinnen und Theologen

Sie schreiben, drehen Videos oder produzieren Podcasts und erzählen dabei von ihren Überzeugungen als junge Christen. Sabrina Hoppe, Alexandra Morath und Alex Brandl bloggen seit Ende März 2020 für #himmelwärts. Sonntagsblatt-Redakteurinnen beraten und begleiten sie beim Umsetzen ihrer Themenideen. Und von denen haben sie reichlich viele.

Textbloggerin Sabrina Hoppe, seit kurzem evangelische Pfarrerin in Prien am Chiemsee, erzählt von ihren Begegnungen und dem Alltag einer Pfarrerin. In ihrem ersten Beitrag schreibt sie davon, was vielen Menschen in Zeiten von Corona fehlt.

Gott - or not? Sinneswandelgeschichten im Podcast

Podcaster Alex Brandl setzt sich in seinen Audiobeiträgen theologisch mit Glaubensfragen auseinander und erzählt von Menschen mit außergewöhnlichen "Sinneswandelgeschichten". Folge eins seiner Podcast-Reihe "GOTT OR NOT" handelt von seiner eigenen Glaubensgeschichte.

Videobloggerin Alexandra Morath promoviert derzeit und erreicht als @Alexandra_on_the_go bereits viele Menschen in den sozialen Medien mit ihren Gedanken zu Nachhaltigkeit, Tierschutz und einem Lebensmodell im Einklang mit der Umwelt. Ihr erstes Video erscheint am Wochenende im #himmelwärts-Blog.

Das Projekt wird gefördert von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Es ist verbunden mit dem Sonntagsblatt-Projekt "Glauben entdecken" und möchte dazu aufzeigen, wie unser Alltag mit dem Glauben und christlichen Wertvorstellungen verbunden ist.

Blog-Projekt Himmelwärts - Podcast, Instagram, Facebook und Webseite

Sie haben Fragen oder Anregungen für Themen, Wünsche an die Blogger*innen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an online@epv.de.