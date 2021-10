Digitale Talk-Reihe: Christiane Florin und Nicolai Opifanti über die Kirche der Zukunft

Christiane Florin

Christiane Florin, geboren 1968 in Troisdorf, hat Politikwissenschaft, Neuere Geschichte und Musikwissenschaft in Bonn studiert. Als Journalistin stellen Religion und Kirche zwei ihrer Schwerpunktthemen dar: von 2010 bis 2015 war sie Redaktionsleiterin der "Zeit"-Beilage "Christ und Welt", seit 2016 arbeitet sie beim Deutschlandfunk in der Redaktion "Religion und Gesellschaft". In diesem Zusammenhang berichtete sie mehrfach zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Außerdem sie Florin Medienpolitik und Medienkultur an der Universität Bonn. 2017 veröffentlichte die katholisch sozialisierte Florin "Der Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen". Sich selbst bezeichnet sie mittlerweile als "nicht mehr regelmäßige Kirchgängerin".