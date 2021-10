Evengelisches Dekanat Erlangen: Hier wurde Reformationsgeschichte geschrieben

Unter den Großen ist Erlangen die Kleinste: Mit rund 112.000 Einwohnern handelt es sich bei der mittelfränkischen Universitäts- um die kleinste Großstadt in Bayern und den kleinsten Teil des fränkischen Städte-Trios Nürnberg, Fürth, Erlangen.

Wer über die Stadt in Mittelfranken nicht viel weiß und das Internet durchstöbert, stößt immer wieder auf zwei Dinge, die Erlangen ausweislich mehrerer Quellen ganz besonders charakterisieren: die Universität und Siemens.

31 Kirchengemeinden gehören zum Dekanat Erlangen

Selbst auf der Webseite des Dekanats Erlangen heißt es: "Nahezu alle Gemeinden sind heute Zuzugsgebiete für Menschen, die durch die Universität oder die Firma Siemens nach Erlangen gekommen sind."

Zum Dekanat Erlangen gehören insgesamt 31 Kirchengemeinden, die sich über acht Regionen verteilen: Nord, Ost, Mitte-Ost, Mitte, Süd, Mitte-West, Süd-West, Nord-West. Hier leben 68.160 Evangelische. Nicht nur im wegen der traditionsreichen Friedrich-Alexander-Universität als "Gelehrtenstadt" bezeichneten Erlangen. Wo der Technologiekonzern Siemens einen seiner größten Standorte hat und einen Drittel seines weltweiten Umsatzes erzielt.

Der Dekanatsbezirk reicht von Baiersdorf im Norden bis Großgründlach im Süden, von Aurachtal im Westen bis Beerbach im Osten – und ragt damit teilweise in andere Bezirke hinein. Großgründlach liegt auf Nürnberger Territorium, ein Sprengel der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Baiersdorf gehört zum Regierungsbezirk Oberfranken, der andere – wie Erlangen – zu Mittelfranken. Beerbach liegt am Rande der sanften Hügellandschaft der Fränkischen Schweiz.

Beerbach – Hie wurde Reformationsgeschichte geschrieben

Apropos Beerbach. Der winzige Weiler hat nur wenige hundert Einwohner, war jahrhundertelang eine eigenständige Gemeinde, gehört inzwischen – seit 45 Jahren – zur Kreisstadt Lauf an der Pegnitz, und hat Geschichte geschrieben. Reformationsgeschichte, vor 500 Jahren, ganz genau.

Denn am 12. August 1521, einem Montag, kam Conrad Wagner nach Beerbach, um hier seinen Dienst als evangelischer Pfarrer anzutreten. Die Reformation war in Beerbach angekommen. 1521! Damit war Beerbach dem nahen Nürnberg drei Jahre voraus, das sich 1524 als erste Großstadt der Reformation anschloss. Damit befindet sich in Beerbach die vermutlich älteste evangelische Gemeinde in Bayern.