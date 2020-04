Dietrich Bonhoeffer: Ausstellungen, Tagungen, Veranstaltungen, Bücher 2020

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird 2020 an den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer erinnert. Sein Todestag jährt sich am 9. April 2020 zum 75. Mal. Wir stellen die wichtigsten Veranstaltungen und Termine vor.

Februar 2020: Wanderausstellung Dietrich Bonhoeffer zum Verleih

Ab Februar kann die Leih-Ausstellung zu Dietrich Bonhoeffer ausgeliehen werden. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) gilt als einer der wichtigsten Vertreter des christlichen Widerstandes im Nationalsozialismus. Sein Tod im KZ Flossenbürg in Bayern jährt sich am 9. April 2020 zum 75. Mal. Die Ausstellung schildert Leben und Werk des evangelischen Pfarrers.

Dietrich Bonhoeffer studierte Theologie in Tübingen, Bonn und Rom und reiste 1930 nach New York. Nach 1933 wurde er als Mitarbeiter der Bekennenden Kirche zu einem führenden Theologen der kirchlichen Oppositionsbewegung. Nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler wurde brisantes Material entdeckt. Die SS ermordete ihn am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg.

Die Ausstellung informiert über das Leben und enthält zahlreiche Zitate, Fotografien und Texte, so unter anderem den berühmten Liedtext "Von Guten Mächten". Die Wanderausstellung bietet einen multimedialen Zugang: Über QR-Codes können die Nutzer im Internet weitere Informationen abrufen - darunter Ton- oder Videodokumente.

März 2020: TV-Dokumentation - Dietrich Bonhoeffer: Ein evangelischer Heiliger

"Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag." Diese Zeilen aus dem weltberühmten Gedicht Dietrich Bonhoeffers beziehen sich auf seine persönliche Situation als Gefangener und die seiner Familie vor dem unausgesprochenen Hintergrund der NS-Herrschaft und des Krieges. Zum 75. Todestag des evangelischen Theologen produziert das Evangelische Fernsehen (efs) eine filmische Dokumentation über Dietrich Bonhoeffer. Der Film ist am 28. März 2020 um 17 Uhr auf SAT1Bayern in der Sendereihe Lebensformen zu sehen.

April 2020: Internationales Jugendtreffen in Bayern

A ngesichts der aktuellen Situation mit der Verbreitung des Corona-Virus haben die Veranstalter (Projektstelle für Gedenken und Versöhnung im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Weiden und die Evangelische Jugend in Bayern) entschieden, das internationale Jugendtreffen vom 05. bis 09. April in Flossenbürg abzusagen. "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen", sagt Tobias Fritsche, Landesjugendpfarrer, der in enger Abstimmung mit Dekan Wenrich Slenczka (Weiden) und dem Vorbereitungsteam diese Entscheidung getroffen hat.

Die jungen Gäste aus den USA, Schweden, Belarus, Ungarn, Polen, Tschechien und ganz Bayern sollten während ihres Aufenthaltes in Schulen untergebracht und für das Programm und die Begegnung ein großes Festzelt aufgestellt werden. Das Gesundheitsamt hatte aufgrund der derzeitigen hygienischen Anforderungen und Ansteckungsgefahr zu einer Absage geraten.

"Als Gastgeber haben wir eine besondere Verantwortung unseren Jugendlichen gegenüber", betont Tobias Fritsche. Vor allem für die ausländischen Gäste wäre die Rückreise in ihr Land möglicherweise mit unangenehmen Folgen verbunden. Viele engagierte Mitarbeitende haben sich im Vorfeld intensiv Gedanken gemacht und ein abwechslungsreiches Programm mit Zeitzeugengesprächen, Rundgang durch die Gedenkstätte, Workshops und Gottesdienst vorbereitet. Umso bedauerlicher ist diese Absage für die Veranstalter. Ob das Jugendtreffen auf das nächste Jahr verschoben wird oder ob es eine andere Alternative gibt, wird noch geklärt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung: "mensch.bonhoeffer".

KZ Gedenkstätte Flossenbürg: Bonhoeffer-Initiative

Die KZ Gedenkstätte Flossenburg hat übrigens schon eine Webseite zu Bonhoeffer erstellt: Unter dem Titel "Bonhoeffer-Initiative" wird dort das Andenken an die deutsch-amerikanische Begegnung gewürdigt. Über die Webseite können die Nutzer mit Dietrich Bonhoeffer virtuell nach London, New York und Barcelona reisen.

Oktober 2020: Jahrestagung der Bonhoeffer-Gesellschaft

Von 1. bis 4. Oktober 2020 findet in Eisenach die Tagung der Internationalen Bonhoeffer Gesellschaft (ibg) statt. Die ibg wurde 1973 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das theologische, kirchliche und politische Erbe des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) zu bewahren und für die Gegenwart fruchtbar zu machen.

Bereits beendete Veranstaltungen:

Januar 2020: Internationale Bonhoeffer-Tagung in Südafrika

Einen internationalen Kongress über Bonhoeffer organisiert die Universität Stellenbosch in Südafrika von 19. bis 23. Januar 2020. Die Tagung möchte die Wirkung der Schriften Bonhoeffers untersuchen und über die Zukunft der Kirchen diskutieren. Der Call for Papers der Universität findet sich unter diesem Link.

Januar 2020: Bonhoeffer-Biografie - Wolfgang Huber liest in der Stadtakademie München

Dietrich Bonhoeffer gehört zu den wirkmächtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Sein Widerstand gegen Hitler hat weltweit Protestbewegungen gegen Unterdrückung und Ungleichheit inspiriert. Seine Briefe aus der Haft wurden als Neubeginn der Theologie verstanden. Wolfgang Huber macht deutlich, warum Bonhoeffers meistgelesene Schriften – die Ethik und Widerstand und Ergebung – nur unter diesen existentiellen Bedingungen entstehen konnten. Sind die hier entworfenen kühnen Denkansätze für heute fruchtbar zu machen? Huber stellt am 28. Januar 2020 um 19 Uhr sein Buch in der Evangelischen Stadtakademie München vor.