Früherer bayerischer epd-Chefredakteur Helmut Winter gestorben

Der frühere Chefredakteur des epd-Landesdienstes Bayern, Helmut Winter, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Rummelsberger Diakon und Journalist sei bereits am Freitag in Neuendettelsau verstorben, teilte Winters Familie mit. Winter leitete von 1980 bis 1991 den Landesdienst Bayern der Nachrichtenagentur epd. Insgesamt war Winter mehr als 30 Jahre in der evangelischen Publizistik tätig.

Von 1961 bis 1966 war er epd-Redakteur in Nürnberg und wechselte dann als Pressereferent zu "Brot für die Welt" nach Stuttgart. 1968 ging er als Chefredakteur des "Sonntagsblatt - Evangelische Wochenzeitung für Bayern" zurück nach München zurück, 1980 wurde er Chefredakteur des epd-Landesdienstes. Zudem verfasste Winter mehrere Bücher und war Mitherausgeber der Reihe "Leben im Alter" des Münchner Claudius-Verlags.

Im Ruhestand besorgte Diakon Winter mehrere Jahre die Öffentlichkeitsarbeit der Landessynode, dem Kirchenparlament der bayerischen Protestanten. Seine Beerdigung findet nächsten Donnerstag (10. Dezember) um 14 Uhr auf dem Diakonie-Friedhof in Neuendettelsau statt.