Evangelische Friedenskirche Eichenau - Dekanat Fürstenfeldbruck

Die evangelische Friedenskirche in Eichenau enstand 1969/70 und wurde von dem Architekten Gustav Gsaenger geplant und gebaut. Zahlreiche evangelische Kirchen im Münchner Raum wie die Matthäuskirche in München wurden ebenfalls von ihm errichtet. Pfarrer Wolfgang Höhne weihte die Friedenskirche im Dezember 1970 ein.

Innenausstattung evangelische Friedenskirche Eichenau

In der schlichten Kirche mit 150 Sitzplätzen fällt vor allem das Glasfenster an der Altarwand (Ostseite) auf. Der Glaskünstler Hubert Distler (1919 - 2004) fertigte den Entwurf des Werkes mit dem Titel "Sonne und Erde". Links neben dem Altar befindet sich ein Standkreuz aus Bronze von dem Künstler Karlheinz Hoffmann (geb. 1925).

Die ursprünglich eingebaute elektronische Orgel auf der Empore wurde 2003 durch eine Pfeifenorgel von Christoph Kaps ersetzt.

Glockenturm der Friedenskirche

Der Glockenturm der Friedenskirche bekam 2009 eine neue, rote Kirchturmspitze, die vom Architekturbüro Lichtblau in München entworfen wurde. Am 27. September 2009 wurden beim Gemeindefest der Turm und das neue Geläut mit vier Glocken eingeweiht. Die historische Glocke aus dem Jahr 1936 hat ihren Platz am Fuß des Turms gefunden. Dort ist sie ein Teil des Museums "Evangelisch in Eichenau" geworden, das jederzeit zugänglich ist.

Evangelische Gemeinde Eichenau

Zur heutigen Gemeinde gehören die Orte Alling und Eichenau. Hier leben etwa 2400 Evangelische. Die Friedenskirche gehört zum evangelischen Dekanat Fürstenfeldbruck.