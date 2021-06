Regensburg: "Dreieinigkeitskirche" - Evangelische Kirche im Dekanat Regensburg

sob/Ingenthron

In der Sakristei der Dreieinigkeitskirche findet sich diese Hostiendose. Dieses auch Ziborium genannte Gefäß soll einmal im Besitz des Reformators Martin Luther gewesen sein. Sein Name und andere Regensburger Namen stehen am äußeren Deckelrand. Auf der Deckelinnenseite war ein in Stein geschnittenes Bildnis Luthers, das aber schon 1822 verloren gegangen ist, wahrscheinlich durch Unachtsamkeit des Küsters. Schadenersatz hat man von Küster Sehliger nicht gefordert, denn es sei bekannt, dass er "ebenso arm an Geld als an Geist" ist. Zum Reformationsjubiläum 1817 hat es die Kaufmannsfrau Maria Barbara Friedrich-Leipold der Dreieinigkeitskirche geschenkt.