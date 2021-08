Evangelische Heilig-Geist-Kirche Bayrischzell - Dekanat Bad Tölz

Die evangelische Heilig-Geist-Kirche in Bayrischzell stammt aus der Nachkriegszeit. Besonders markant an dem Gebäude sind der spitze Turm mit dem zart getönten und blei gefassten Glasfenster. Das Sonnenlicht leuchtet von dort auf den Altar, das Taufbecken und die Kirchenbänke.

Die Kirche hat ihre Gründung einer Mäzenin zu verdanken: So spendete die US-Amerikanerin Theodora Scharmann ihr Vermögen einer Stiftung. Mit diesem Geld wurde der Bauplatz von rund dreitausend Quadratmetern an der Professor-Kleiber-Straße erworben. Die Baukosten der Kirche wurden fast gänzlich finanziert durch eine 80.000-Mark-Spende der US-amerikanischen Wooden-Church-Gesellschaft.

Wooden-Church-Crusade

In den 1950er Jahren starteten US-amerikanische Christen die Aktion "Wooden-Church-Crusade", einen Kreuzzug für Kirchen aus Holz. Die Idee: Als Zeichen des Friedens sollten 48 Holzkirchen an den deutschen Grenzen entstehen. Finanziert werden sollten die Kirchen über eine Spendenorganisation. Die Fundraising Company "Wooden Church Crusade Inc." rief der deutsche Baron Henning von Royk-Lewinski ins Leben. Aber erst mit einem amerikanischen Journalisten, der in einer Kampagne die geplanten Kirchenbauten als "geistigen Schutzwall gegen Kommunismus und Bolschewismus" bewarb, kam die Aktion ins Rollen. Gut ein Dutzend Kirchen wurden in Deutschland errichtet, unter anderem die Friedenskirche in Wildenheid, die Allerheiligenkirche in Borsigwalde und die Waldkirche in Heiligensee in Berlin.

Die Heilig-Geist-Kirche wurde von dem Neuhauser Hans Schuhmann errichtet. Das Glasfenster im Osten schuf der Dachauer Glasmaler Sirius Eberle, es zeigt den Apostel Petrus und den Evangelisten Johannes.

Kirchengemeinde Neuhaus am Schliersee

Die Gemeinde Bayrischzell gehört zur evangelischen Kirchengemeinde von Neuhaus am Schliersee. Zum Angebot gehören ein Seniorenkreis und ein Kindergottesdienst, ein Spiel-Café und eine Eltern-Kind-Gruppe. Die Gemeinde verfügt über ein reiches musikalisches Angebot und eine eigene Stelle für Erwachsenenbildung.

Zum Gemeindeverbund Neuhaus gehören noch drei andere evangelische Kirchen:

Ortschaft Bayrischzell

Der Ort Bayrischzell mit seinen Ortsteilen Osterhofen und Geitau befindet sich im Voralpenland am Fuße des Wendelsteingebirges auf 800 bis 1900 Metern Höhe und zählt rund 2.000 Einwohner.

In dem Ort befinden sich zahlreiche katholische Kirchen und Kapellen: