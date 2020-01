Das sind die Vesperkirchen 2020 in Bayern

Auch in diesem Winter bieten verschiedene evangelische Kirchen in Bayern ein preiswertes Mittagessen. Vesperkirchen heißt das Konzept, bei dem für wenige Wochen mitten im Kirchenraum gegessen, getrunken und gesungen wird. Welches die bayerischen Vesperkirche sind, wo sie zu finden sind und was angeboten wird, lesen Sie in unserer Übersicht:

Vesperkirche Nürnberg

In der zweitgrößten Stadt Bayerns, Nürnberg, finden sich gleich zwei Vesperkirchen. Eine befindet sich im Stadtteil Langwasser und zwar die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Bereits zum siebten Mal gibt es hier ein Mittagsangebot. Vom 2. bis zum 9. Februar öffnet die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ihre Türen für die "MahlZeit". Acht Tage lang gibt es für einen Euro ein frisch gekochtes Mittagessen im Kirchenraum, dazu Kaffee und Kuchen und ein kleines "Kulturprogramm". An den beiden "MahlZeit"-Sonntagen, 2. und 9. Februar, finden außerdem Gottesdienste um 10.30 Uhr statt.

Die zweite Vesperkirche ist die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche im Stadtteil Lichtenhof. Die Gemeinde öffnet in der kalten Jahreszeit den Kirchenraum. Alle bekommen eine warme Mahlzeit für einen symbolischen Preis von einem Euro und warme Getränke. Wer möchte, kann zusätzliche Angebote nutzen wie einen Friseur oder ein Beratungsgespräch. Noch bis zum 23. Februar ist die Vesperkirche täglich zwischen 10.30 und 15.30 Uhr geöffnet.

Mehr dazu lesen Sie hier: Vesperkirche Nürnberg bis 22. Februar 2020 geöffnet.

Vesperkirche Würzburg

Die Thomaskirche in Würzburg startet von 8. bis 22. März 2020 wieder eine Vesperkirche. Täglich ab 11.30 bis etwa 13.30 Uhr können die Gäste gemeinsam essen und miteinander ins Gespräch kommen. Jedes Essen kostet einen Euro. Zudem wird ein Rahmenprogramm von 11 bis 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Musik, Beratung und Zeitung lesen angeboten.

Vesperkirche Schweinfurt

In Schweinfurt bietet die St. Johanniskirche bereits zum sechsten Mal eine Vesperkirche an. Allein am ersten Tag wurden 384 Essen ausgegeben. Bis zum 9. Februar werden von Kirche und Diakonie täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr für 1,50 Euro ein warmes Mittagessen mit Kaffee und Kuchen angeboten.

Mehr dazu lesen Sie hier: Vesperkirche Schweinfurt bietet Essen und Programm