Fronleichnam: Traktorfahrer treffen sich zum Gottesdienst in Geiselwind

Einen ökumenischen Traktorgottesdienst veranstaltet die Organisation "Landwirtschaft verbindet Bayern" an Fronleichnam am heutigen Fronleichnam um 17.30 Uhr am Autohof Strohofer in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) an der Autobahn A3.

Angesprochen seien nicht nur Landwirte, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Alle Traktorfahrer und Besitzer von Oldtimerschleppern aus dem näheren und weiteren Umkreis könnten zu dem Gottesdienst kommen. Die Traktoren würden auf dem Gelände nach Größe aufgestellt. Oldtimer und Weinbergschlepper dürften in die vorderen Reihen, die großen Ackerschlepper bekommen ihren Platz dahinter.

Geleitet werde der Gottesdienst gemeinsam von den katholischen und evangelischen Militärseelsorgern aus Hammelburg, Sebastian Herbert und Rüdiger Bernhardt, hieß es. In Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) hatte ein solcher Traktorgottesdienst an Fronleichnam im vergangenen Jahr stattgefunden.

