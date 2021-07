Newsticker "Immaterielles Kulturerbe" - UNESCO und Länder

Das Immaterielle Kulturerbe bereichert unsere Gesellschaft. Aus diesem Grund bietet die Sonntagsblatt-Redaktion ab sofort einen Newsticker an. Hier berichten wir regelmäßig über Veränderungen, neue Vorschläge und bundesweite sowie internationale Entscheidungen.

Unesco- Welterbe komitee entscheidet über Neuaufnahmen - Fünf Vorschläge für Welterbestätten in Deutschland

6. Juli 2021: Das Unesco-Welterbekomitee berät bei seiner Online-Sitzung vom 16. bis 31. Juli über die Aufnahme neuer Kultur- und Naturerbestätten. Für die Unesco-Liste sind weltweit mehr als 40 Stätten nominiert, darunter die Regenwälder und Feuchtgebiete der Region Kolchis in Georgien, die Bergbaulandschaft von Roșia Montană in Rumänien und das Anwesen des Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx in Rio de Janeiro, Brasilien.

Deutschland ist an fünf Nominierungen beteiligt:

• Bedeutende Kurstädte Europas (gemeinsamer Antrag mit Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und Tschechien)

• Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (westliches Segment) (gemeinsamer Antrag mit Österreich, der Slowakei und Ungarn)

• Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes (gemeinsamer Antrag mit den Niederlanden)

• Mathildenhöhe Darmstadt

• SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz

Das Welterbekomitee wird den Erhaltungszustand von 258 Welterbestätten prüfen, insbesondere der 53 Stätten, die zurzeit auf der Liste des gefährdeten Welterbes verzeichnet sind. Sie sind etwa durch bewaffnete Konflikte, den Klimawandel, Naturkatastrophen oder Baumaßnahmen bedroht. Neben Einzelmaßnahmen wird das Komitee über Programme und internationale Finanzierungsprojekte beraten, mit denen Staaten beim Schutz und Erhalt ihrer Welterbestätten unterstützt werden sollen.

Fotoausstellung "Der Herde folgen. Mit dem Schäfer unterwegs" in Coburg

7. April 2021: 240 Fotografien von Cordula Kelle Dingel werden bis 4. Juli in der Alten Schäferei Coburg ausgestellt. Die Fotografin begleitete den Schäfer und seine Herde aus Thüringen über vier Jahre hinweg. Die Bilder zeigen den Lebensalltag, egal bei welchem Wetter oder zu welcher Jahreszeit. Was Menschen motiviert, den unbequemen Beruf zu ergreifen und auszuüben, das beschäftigte Kelle Dingel. Sie war dabei aber nicht nur Beobachterin, sondern lernte die intensive Beziehung zwischen Mensch und Tier hautnah kennen.

Einige der Fotografien sind auch Teil der Wanderausstellung KULTUR.ERBEN, die immaterielles Kulturerbe näher bringt, lebendiges Brauchtum in verschiedenen Lebensbereichen, wie Musik, Sport, Handwerk oder Arbeitsleben. Es sind Ideen und kreative Leistungen, die unmittelbar mit dem Menschen zu tun haben. Auf der Repräsentativen Liste der UNESCO stehen insgesamt 420 Formen des Immateriellen Kulturerbes.

Moderner Tanz als Immaterielles Kulturerbe?

6. April 2021: Die Bundesrepublik hat der UNESCO vorgeschlagen, den Modernen Tanz in Deutschland als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anzuerkennen. Gemeinsam mit Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien nominiert Deutschland zudem die Flößerei für die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes. Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende 2022 über die Anträge.

"In den beiden Nominierungen zeigt sich die ganze Vielfalt des Immateriellen Kulturerbes", betonte die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer. "Der Moderne Tanz steht für den kreativen Aufbruch der Goldenen Zwanziger. Bis heute ist er eng mit dem Kampf um Emanzipation und für eine offene, demokratische Gesellschaft verbunden", so Böhmer. "In der Flößerei spiegelt sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen", schildert Böhmer. "Handwerk und darstellende Kunst prägen unsere Gesellschaft. Ich freue mich, dass die UNESCO nun über die beiden Vorschläge entscheiden wird."

Karpfenteichwirtschaft, Krippenkultur und Wässerwiesen sind Immaterielles Kulturerbe

20. März 2021: Vier weitere Kulturschätze aus Bayern stehen ab sofort im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Neu hinzugekommen sind die traditionelle Karpfenteichwirtschaft, die Marktredwitzer Krippenkultur, die fränkischen Wässerwiesen und der Erhalt der bauhandwerklichen Praxis der Jurahäuser, wie das bayerische Heimatministerium in München mitteilte. Insgesamt stammen nun 32 von 126 Einträgen des Verzeichnisses aus Bayern. Die Entscheidung für die Neuaufnahmen habe die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag getroffen.



Die bäuerliche, kleinteilig geprägte Karpfenteichwirtschaft werde im Freistaat seit Jahrhunderten gepflegt, bei der Krippenkultur in Marktredwitz seien seit gut 150 Jahren zwischen Weihnachten und Dreikönig bei rund 50 Familien großflächige Krippenlandschaften mit Tonfiguren zu sehen. Die Bewässerung der Wässerwiesen in Franken im Flussgebiet von Rednitz, Regnitz und Wiesent sei eine seit dem Mittelalter belegte Wiesenbewässerung über Gräben und Wehre. Die Jurahäuser im Altmühljura seien unter anderem geprägt durch eine besondere Dachdeckung aus Kalkstein.



Über die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis wird alle zwei Jahre in einem mehrstufigen Verfahren entschieden. Solch ein nationales Register ist laut Ministerium eine Verpflichtung aus dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung Immateriellen Kulturerbes, dem Deutschland 2013 beigetreten ist.