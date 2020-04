KZ-Gedenkstätten und Versöhnungskirche Dachau erinnern an 75. Jahrestag der Befreiung

Auf Wunsch von KZ-Überlebenden erinnert die Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau mit einem ökumenischen Video-Gottesdienst an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Die auf Deutsch und Englisch gehaltene Andacht wird am 29. April 2020 um 17 Uhr als Kooperation der Versöhnungskirche mit dem Sonntagsblatt auf unserem Sonntagsblatt-Youtube-Kanal zu sehen sein. Etwa zu dieser Zeit befreiten die ersten US-Soldaten vor 75 Jahren die verbliebenen 32.000 Häftlinge des KZ Dachau.

Weil die offiziellen Befreiungsfeierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, hätten Familien von Dachau-Überlebenden und Dachau-Befreiern einen solchen digitalen Gottesdienst angeregt, sagte Versöhnungskirchenpfarrer Björn Mensing. Im Mittelpunkt des Gedenkens stünden Texte von Dachau-Häftlingen.

KZ-Gedenkstätte Dachau und Flossenbürg erinnern an 75. Jahrestag der Befreiuung

Auch die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg erinnern mit Online-Angeboten an die 75. Jahrestage der Befreiung der beiden Konzentrationslager. Das KZ Flossenbürg war am 23. April, das KZ Dachau am 29. April von US-Truppen befreit worden. In den beiden Konzentrationslagern hatten die Nationalsozialisten über 300.000 Menschen gefangen gehalten, über 71.500 starben.

Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten lege "größten Wert" darauf, trotz Corona-Krise und abgesagter Befreiungsfeiern an das Leid der Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, sagte Stiftungsdirektor Karl Freller. "Die Warnung aus dem Gestern dient dem Frieden von morgen", so Freller.

Grußbotschaften von 30 Dachau-Überlebenden und Befreiern

Die KZ-Gedenkstätte Dachau werde am 3. Mai auf ihrer Internetseite schriftliche Grußbotschaften von etwa 30 Dachau-Überlebenden und Befreiern veröffentlichen. Dazu kämen Video-Grußworte der ursprünglich geplanten Festredner, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Ministerpräsident Markus Söder und Jean-Michel Thomas, Präsident des Internationalen Dachau Komitees (CID). Traditionell lädt das CID zusammen mit der KZ-Gedenkstätte Dachau am Sonntag nach dem 29. April zur offiziellen Befreiungsfeier ein.



In Flossenbürg wird schon am 23. April, dem Jahrestag der Befreiung, eine separate Webseite freigeschaltet. Gäste der ursprünglich geplanten Befreiungsfeier, neben dem bayerischen Ministerpräsidenten vorrangig Überlebende und ihre Angehörigen, schicken ihre Grußworte als Text-, Audio- und Videobotschaften.