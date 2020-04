Andachten als Anti-Corona-Therapie

Eine Act!-Userin arbeitet in der Justizvollzuganstalt in Nürnberg. Sie ist Schneidermeisterin im Gefängnis, und was kann man da in Corona-Zeiten tun? Mundschutz nähen! Das findet sie sinnvoll, ihre Jungs sind begeistert bei der Sache, und wer weiß, wem sie alles helfen in Viren-Not!