Vier Kerzen, ein paar Nadelzweige, Schnüre und Dekomaterial: Fertig ist der Adventskranz, wie ihn viele Deutsche kennen und pünktlich zur Adventszeit aufstellen. Doch das war nicht immer so.

Aber wer hat den Adventskranz überhaupt erfunden? Und was steckt dahinter? Wir erklären, woher die Tradition Adventskranz herkommt.

Wer hat den Adventskranz erfunden?

Am ersten Advent 1839 hing im Betsaal des Rauhen Hauses in Hamburg-Horn der erste Adventskranz der Welt. Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern, Gründer dieser Einrichtung für verwaiste und verwahrloste Kinder aus Hamburgs Elendsvierteln, hatte die Idee, seinen "Zöglingen" so die Vorfreude auf Weihnachten sichtbar zu machen.

An jedem Tag im Advent wurde eine weitere Kerze entzündet. 1860 erhielt der wagenradgroße Leuchter erstmals Tannengrün als Schmuck.

Wie viele Kerzen hatten die alten Adventskränze?

Wicherns Adventskranz hatte für jeden Tag der Adventszeit eine Kerze. Je nach Lage des Weihnachtsfestes im Jahreskalender wechselte die Anzahl der Kerzen. Wichern sah vier große, weiße Kerzen für die Adventssonntage vor, dazwischen 18 bis 24 kleine, rote Kerzen für die Werktage bis einschließlich 24. Dezember. Der Kranz war mit weißen Bändern umwunden und mit Tannenzapfen besteckt.

Das Entzünden der Kerzen begann mit einer großen, weißen Kerze am 1. Advent. Danach folgte für jeden weiteren Wochentag eine kleinere rote, bis am 4. Advent die letzte weiße Kerze entzündet wurde.

In den meisten Jahren fallen Heiligabend und vierter Advent nicht auf denselben Tag. Es folgten darum zumeist noch weitere rote Werktagskerzen bis zum Vor­abend des Geburtstags Christi. Erst dann, am 24. Dezember, leuchteten alle Kerzen.