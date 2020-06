Rissiger Suevit muss ersetzt werden: Steinmetzarbeiten an St. Georgskirche in Nördlingen wohl 2021 beendet

Renardo la vulpo / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Auf der Baustelle vor der Nördlinger Georgskirche herrscht reges Treiben. Zwischen Pfeiler und Joch wird seit ein paar Jahren schon ein Stück Stein nach dem anderen abgetragen und wieder ersetzt.

Grund dafür ist der für Risse anfällige Schwabenstein Suevit, auf dem das prächtige mittelalterliche Gotteshaus steht. "Die Bauarbeiten haben wir von Ost nach West begonnen und wir sind gut im Zeitplan", sagt der Restaurator David Ohnmeiß, der seit ein paar Monaten als Projektleiter für die Steinmetzfirma Wittner aus Deiningen tätig ist.

Bei dem Einschlag des Meteoriten vor 15 Millionen Jahren entstanden tief im Untergrund "Drücke von mehreren Millionen Bar und Temperaturen bis zu mehreren Zehntausend Grad - die kosmische Bombe explodierte und verdampfte vollständig", heißt es im Erlebnisführer zum Geopark Ries.

Bei diesen Vorgängen seien dann große Mengen Gestein aus dem kristallinen Grundgebirge aufgeschmolzen oder verdampft und als Glutwolke in die Stratosphäre geschleudert worden, heißt es weiter.

St. Georg in Nördlingen: 1.000 Tonnen Sandstein ersetzen Suevit

"Suevit ist ein mittelhartes und gut behaubares Gestein, aber sehr inhomogen und anfällig für Verwitterung", erklärt der Restaurator Ohnmeiß. Vor vier Jahren wurde mit der Renovierung des Gesteins begonnen, im kommenden Jahr sollen die Arbeiten, die laut Ohnmeiß rund eine Million Euro kosten, fertiggestellt sein.

Renoviert werden muss unter anderem noch auf der Rückseite des evangelischen Kirchengebäudes die Sakristei. "Wir haben es hier mit einer Art Bröckelzerfall zu tun", erklärt Ohnmeiß.

Deshalb müssen viele der gräulichen Suevitsteine oder gar ganze Blöcke ersetzt werden, die dann mit dem weißlichen Schönbrunner Sandstein ausgetauscht werden. Rund 1.000 Tonnen Sandstein werden bis zum kommenden Jahr verbaut worden sein, schätzt Ohnmeiß. Aus dem Suevit wurden im Ries viele Gebäude erstellt, in Nördlingen etwa das Baldinger Tor, das Rathaus und eben die St. Georgskirche.

Kirchturm "Daniel" gilt als Wahrzeichen der Stadt Nördlingen

Gewonnen wurde der Baustoff aus Steinbrüchen der Umgebung, wo er zwischen Schichten aus Kalkgesteinen liegt. Im 18. Jahrhundert wurde der Schwabenstein dann in gemahlener Form auch als Bindemittel für Mörtel und Zement benutzt. Heutzutage wird er als Saniermörtel hauptsächlich bei der Altbausanierung oder der Restaurierung von denkmalgeschützten Bauwerken verwendet.

Das evangelische Gotteshaus wurde seit seiner Errichtung in den Jahren 1427 bis 1505 schon mehrmals restauriert und saniert. Der äußerlich schlicht wirkende und knapp 94 Meter lange Bau verfügt über einen mächtigen und 90 Meter hohen Westturm, der als Wahrzeichen der Stadt gilt.

Dieser wurde im Mittelalter noch als "der Stain" bezeichnet, bis ins 19. Jahrhundert dann "Wendelstein" und danach - nach einem Bibelvers - "Daniel" genannt.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz bezuschusst die Sanierung

Zwei Wächter hielten hier in früheren Jahrhunderten Stellung. Im Jahr 1522 wurde hier erstmals evangelisch gepredigt, 1529 gehörte die Stadt Nördlingen zu den Vertretern der protestantischen Minderheit am Reichstag zu Speyer. 1555 wurde die Reformation in Nördlingen endgültig bestätigt.

Die in Bonn ansässige Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat vor kurzem 50.000 Euro für die Sanierung bereitgestellt. Schon in den Jahren 2007 bis 2016 hat sie die Renovierungsarbeiten mit 472.000 Euro bezuschusst.

Nach Ansicht der Stiftung werden die Steinmetzarbeiten in der gewohnt guten Qualität ausgeführt. "Bei dem Projekt erfolgt kein Einsatz von Kieselsäureester zu Steinfestigung. Es werden ausschließlich Vierungen gesetzt, neue Sandsteinquader anstelle des Suevitgesteins eingebaut und punktuell wird mit Steinersatzmasse gearbeitet", heißt es weiter.