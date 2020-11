Kleiner Ort leistet Widerstand: Buß- und Bettag im mittelfränkischen Burk

In ganz Bayern müssen die Bürger am Buß- und Bettag arbeiten. In ganz Bayern? Nein! In einem kleinen Dorf in Mittelfranken leisten die Bürger immer noch Widerstand.

Rathaus, Bäcker, das kleine Kaufhaus und der Friseur – sie alle waren am Mittwoch in Burk im Landkreis Ansbach geschlossen. Die 900-Seelen Gemeinde kämpft eisern für den traditionellen evangelischen Feiertag. Hier heißt es statt arbeiten - evangelischen Gottesdienst feiern!