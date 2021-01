In Oberfranken leben zwei junge Syrer im Kirchenasyl bei Pfarrer Wening "wie in einer kleinen Familie"

Aktuell befinden sich im oberfränkischen Marktredwitz zwei Syrer im Kirchenasyl bei Pfarrer Klaus Wening. Der Marktredwitzer Pfarrer bezeichnet die Brüder Ahmad und Bilal als seine "Gäste". Seit Dezember sind sie bei ihm und gemeinsam wurde Weihnachten und Silvester gefeiert. Die beiden sind über Griechenland nach Deutschland gekommen.

Für das Asylverfahren ist jedoch das Erstaufnahmeland zuständig, in diesem Fall also Griechenland, und dorthin müssten sie auch wieder zurück. Für Klaus Wening ein Unding, denn die Standards in den europäischen Ländern sind sehr unterschiedlich, was Asyl betrifft.

Auf der Straße übernachtet

In Griechenland haben die beiden Syrer keinerlei Hilfe erfahren, sie waren nicht krankenversichert, auch finanziell gab es keine Unterstützung. Selbst ein Nachtlager wurde ihnen nicht zugewiesen, also verbrachten sie ihre Nächte auf der Straße. Das abgebrannte Flüchtlingslager Moria sei ein Spiegelbild, welche unzumutbaren Verhältnisse in diesen Lagern herrschen.

Klaus Wening kann es nicht "mit der Menschenwürde vereinbaren, sie wieder zurückzuschicken".

Bilal und Ahmad sind jetzt erst mal vor der Abschiebung sicher, alle Stellen wurden informiert, vom Bundesamt für Immigration und Flüchtlinge bis hin zur örtlichen Polizei.

Der Marktredwitzer Pfarrer muss nun ein Dossier erstellen, in dem noch mal die wichtigsten Gründe dargelegt sind, warum er der Ansicht sei, das hier ein besonderer Härtefall vorliege. In Absprache mit dem Landeskirchenamt wird das Dossier an das Bundesamt geschickt, dort wird es überprüft. Die Ablehnungsquote ist jedoch sehr hoch. Aber bis dahin leben die Syrer bei Klaus Wening wie "in einer kleinen Familie". Aufstehen spätestens um 8 ist Pflicht im Hause Wening.

Der geregelte Tagesablauf ist wichtig, um nicht in einen Trott zu verfallen, denn seine beiden Gäste dürfen den Kirchengrund nicht verlassen. Eine psychische Belastung, der man sich stellen muss. Selbst ein Arztbesuch muss angemeldet werden bei der Staatsanwaltschaft. Der Pfarrer hat schon vor Jahren einmal Kirchenasyl gewährt, da war es noch ein bisschen lockerer.

"Da konnte ich noch mit Ihnen zusammen auf die Straße." Aber langweilig wird es nicht, denn das Pfarrhaus ist groß, sogar einen kleinen Fitnessraum gibt es. Gemeinsame Filmeabende sind nicht selten, und hier werden deutschsprachige Filme angeschaut. Dass seine Gäste Deutsch lernen, ist Klaus Wening sehr wichtig.

Gemeindesaal wird zum Klassenzimmer

So wird täglich der Gemeindesaal in ein Klassenzimmer verwandelt, in dem er dann Deutschunterricht gibt. Seine beiden Gäste sind auch wissbegierig, in Damaskus haben beide studiert; während Ahmad ein abgeschlossenes Ökologie Studium vorweisen kann, musste Bilal sein Studium wegen des Krieges unterbrechen. Sie wurden von IS-Schergen bedroht und sollten zum Militär eingezogen werden, deswegen entschlossen sie sich zur Flucht. Ahmad möchte, wenn alles klappt, in Deutschland eine Banklehre beginnen.

Sollte es in Syrien für beide wieder sicher sein, wollen sie zurückkehren, daran lassen sie keinen Zweifel. Syrien ist ihre Heimat. Aber auch in Marktredwitz wurden sie herzlich aufgenommen. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gingen nach dessen Angaben im vergangenen Jahr 355 Kirchenasylmeldungen für 506 Personen ein, deren Asylgesuch abgelehnt worden war.

Kirchen gewähren in Härtefällen abgelehnten Asylbewerbern Schutz mit dem Anliegen, dass die Behörden ihre Entscheidung noch einmal überdenken.