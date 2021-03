Arina sei eine moderne, junge Jüdin, sagt Inna Tarasiuk, Projektleiterin für Kinder, Jugend und Familie in der israelitischen Kultusgemeinde. Arina habe Jeans an, was nicht selbstverständlich sei. "Viele Mädchen bei uns tragen nur Röcke, weil sie die strengen Regeln des Judentums beachten", berichtet Tarasiuk. Die Ukrainerin kam selbst vor gut fünf Jahren nach Deutschland.

Heute betreut sie in der Gemeinde ankommende Familien, hilft den Eltern bei der Wohnungs- und Jobsuche und den Kindern beim Start in der Schule. Wenn sie von Arina erzählt, merkt man, wie stolz sie ist, dass die 18-Jährige sich so schnell in Deutschland zurecht gefunden hat.

Dass Arina dabei als Jüdin noch nichts Schlechtes erleben musste, "sei sehr positiv", sagt Inna Tarasiuk. Es gebe aber auch andere Erfahrungen. So zeigten viele Jugendliche außerhalb der Gemeinde nicht, dass sie Juden seien. "Es gibt einfach diese Angst vor negativen Reaktionen", sagt Tarasiuk. Sie selbst etwa trage ihre Halskette mit Davidstern nicht in der Öffentlichkeit. Sie sei im Alltag schon öfter mit antisemitischen Äußerungen konfrontiert gewesen.

Vorurteile? "Hey, lass' uns drüber reden", sagt Arina

Auch Arina nennt ihren Nachnamen nicht und lässt sich nur von hinten fotografieren – weil ihre Eltern das so möchten. "Ich weiß natürlich, dass es Anfeindungen gegen Juden gibt", sagt sie. Aber sie wolle nicht wegen ihrer Religion mit Angst leben müssen. "Ich will offen damit umgehen können, dass ich Jüdin bin." Nur so ließen sich Fragen beantworten und Vorurteile ausräumen: "Warum nicht aufeinander zugehen nach dem Motto: Hey, lass‘ uns drüber reden?".

Nach der Schule wolle sie Wirtschaftsinformatik studieren, sagt Arina. Ihre Familie sei nach Deutschland gekommen, weil es hier mehr Chancen gebe. Auch ihre Kinder sollen einmal hier aufwachsen.