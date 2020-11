Der Philosoph Zachary Goldberg berät Technologiefirmen zum Thema künstliche Intelligenz

Zachary Goldberg

Zachary Goldberg (41) ist gebürtiger US-Amerikaner und hat in den USA in Moralphilosophie promoviert.

Er hatte für drei Jahre eine Post-Doktorandenstelle am Lehrstuhl für Praktische Philosophie an der Universität Regensburg inne. 2019 habilitierte er sich an der LMU in München, auch am Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Ethik, mit einem Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft über "Das Böse".

Er thematisiert darin die Frage, was der Unterschied ist zwischen bösartigen und schlechten Handlungen, wer die Verantwortung für das Böse trägt und wie eine Gesellschaft mit dem historischen Bösen zurechtkommen kann.

Seit seiner Habilitation arbeitet er als Senior Research Analyst bei "Trilateral Research" mit Hauptsitz in London. Zweck der Firma ist ethische Forschung mit Nachhaltigkeit und Wirkung auf die Gesellschaft. Goldberg lebt mit seiner Familie in Regensburg.