12.11.2020

TV-Tipp: Kirche in Bayern

Mein Lieblingsplatz: Peterskapelle in Nürnberg

Fast täglich kommt Mesnerin Ursula Fischer in die historische Peterskapelle im Süden von Nürnberg und sorgt dafür, dass frische Blumen den Altar schmücken, dass die Kerzen in Ordnung sind und die Altardecken sauber. Warum sie so gern an ihrem Arbeitsplatz ist und dieser sogar ihr Lieblingsort geworden ist, sehen Sie hier.