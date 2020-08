Anita Hofmann aus Partenfeld bei Thurnau im Landkreis Kulmbach will dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. In ihrem kleinen Nachttopfmuseum zeigt sie alle nur denkbaren Nachttöpfe, aus Porzellan, Keramik, Emaille, Zinn, aus den verschiedensten Ländern und Jahrhunderten.

Bewahrung eines Kulturgutes

"Was ich mache, ist die Bewahrung eines Kulturgutes", sagt sie und schließt das Privatmuseum im Erdgeschoß ihres Wohnhauses auf. Es ist nur wenige Quadratmeter groß, mehr als fünf Personen passen nicht hinein, schon gar nicht in Corona-Zeiten.

In dem kleinen Raum stehen sie, die Objekte ihrer Begierde, in Regalen, auf Tischen, an den Wänden, sogar die Lampe ist ein umfunktionierter Nachttopf. Viele stehen auf Plauener Spitzendecken, daher auch der Name des Museums: "Nachttopf auf Spitze".

280 Stück dürften es mittlerweile sein, so ganz genau weiß es die frühere Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Familienrecht gar nicht. Nicht alle sind ausgestellt, aber die meisten: von der NVA-Schüssel bis zum fein ausgearbeiteten Jugendstil-Kunstwerk, Bettpfannen von Villeroy und Boch, Hocker, die im geschlossenen Zustand als bequeme Sitzgelegenheit genutzt werden können, Jux-Töpfe, die nur zu Deko-Zwecken hergestellt wurden, ein schwerer alter Zinntopf aus dem Jahr 1846, Plastiktöpfe der neueren Zeit und ein umfunktionierter Stahlhelm.

Bei Anita Hofmann gibt es nichts, was es nicht gibt. Die Vielfalt der Formen und Dekors ist faszinierend.