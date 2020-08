8.08.2020

Augsburger Friedensfest

Ökumene: Der Augsburger Friedenspreis 2020 geht an Bedford-Strohm und Marx

Der Augsburger Friedenspreis geht in diesem Jahr an den Landesbischof der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, und den katholischen Kardinal Reinhard Marx.