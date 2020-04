Vogelgezwitscher einfach per Whatsapp verschicken: Bund Naturschutz startet neuen Service

Vogelzählung

Autor Jutta Olschewski

Bei der Vogelzählung 2018 sind bisher mehr Zugvögel als in den Jahren zuvor beobachtet worden. In einer Zwischenbilanz stellte der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) fest, dass die Auswirkungen der bisher milden Wintertemperaturen bei der "Stunde der Wintervögel" direkt zu beobachten war, heißt es in einer Mitteilung vom Sonntag.