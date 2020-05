"Keiner weiß, wann sich die Situation ändern": Hoffen auf Berggottesdienste

Besondere Gottesdienste im Sommer

Stille erleben, Aussicht genießen, innehalten auf aussichtsreichem Plateau. Wenn Wagner und Hofmann normalerweise in den Sommermonaten auf den Hündle, Imberg oder Hochgrat einladen, ist es immer eine ungewöhnliche Stimmung. "Während oben auf dem Berg die letzten Vorbereitungen am Gipfelkreuz laufen, kommen die Besucher schnaubend den Berg hoch", erzählt Wagner, der einer der Hauptinitiatoren dieses Angebots ist.

Bei den Berggottesdiensten etwa gibt Pfarrer Frank Wagner mit seiner Tuba den Ton vor und Touristenseelsorger Josef Hofmann setzt mit dem Gesang ein, der Wind trägt den Gesang in alle Himmelsrichtungen. Manche liegen im Gras, andere sitzen auf Bänken, wer will, geht ganz nach vorne zu den Predigern, wer ein wenig Abstand braucht, lauscht aus der Ferne, ganz ungezwungen.

"Manche wollen eigentlich nur wandern und erfahren dann unterwegs auf dem Weg von dem Gottesdienst", sagt Wagner. Meist sind es dann Urlauber, die einen Zwischenstopp auf einer ihrer Wanderungen entlang der berühmten Nagelfluhkette machen. Andere wiederum steuern gezielt den Berg hinauf und wollen bei den Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsgottesdiensten dabei sein.

Denn wo wirkt Landschaft majestätischer als auf dem Gipfel eines Berges und wo ist man dem Himmel auf Erden näher? "Vielleicht ziehen spirituelle Impulse in der freien Natur deshalb so viele Menschen an, die sonst den Weg in die Kirche eher scheuen", meint Wagner.

Erste Berggottesdienste vor zehn Jahren in Oberstaufen

Im knapp 8.000 Einwohner zählenden Schrothkurort Oberstaufen hatte damals vor zehn Jahren alles ganz spontan angefangen. Pfarrer Wagner war in den 1990er-Jahren Vikar in Oberstaufen, als die ersten Ideen etwa für einen Kapellenweg aufkamen. Im Jahr 2010 wurden die "Atempausen" am Alpenrand zwischen Bodensee und Königsschlössern eingeführt.

Schließlich wollte man in dem Schrothkur- und Winterurlaubsort den Einheimischen, Zugereisten und Tagesgästen etwas anbieten, um im Alltag oder im Urlaub auch mal Abstand vom Trubel zu gewinnen.

In Oberstaufen wurde daraus ein Erfolgsprogramm. "Hier geht es längst nicht mehr nur um fröhliches Kuren, sportliche Aktivitäten und komfortables Urlauben, sondern für viele auch ums Innehalten", schrieben die beiden Touristenseelsorger im Vorfeld eines ursprünglich für 24. April geplanten Festabends im Kurhaus mit der Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Dieser wurde nun auf den 23. Oktober verschoben.