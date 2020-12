Viele neue Arbeitslose mit Behinderung in Bayern: Pandemie wirft Inklusionserfolge Jahre zurück

Die östlichen Bundesländer schneiden mit einem Anstieg der Behinderten-Arbeitslosenzahlen mit jeweils einstelligen Prozentzuwächsen noch vergleichsweise gut ab - bis auf Sachsen mit einem Anstieg um knapp elf Prozent. Am niedrigsten fiel der Anstieg bundesweit in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit 6,6 beziehungsweise 6,7 Prozent aus, gefolgt von Bremen (plus 8,6 Prozent) und Thüringen (plus 8,7 Prozent).

Folgen der Pandemie für Arbeitslose mit Schwerbehinderung dauern länger an

Die Studienergebnisse markieren nach Einschätzung des Präsidenten des Handelsblatt-Research Institutes, Bert Rürup, eine deutliche negative Trendwende. Seit 2013 habe sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung in Deutschland fast stetig verbessert. "Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte", erklärte Rürup.

Zu rechnen sei auch mit Langzeitfolgen durch diesen Rückschlag, prognostizierte der Arbeitsmarktexperte. Zwar steige die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung bundesweit langsamer an als die allgemeine Arbeitslosenquote. Doch die negativen Folgen der Pandemie dürften für Arbeitslose mit Schwerbehinderung länger andauern.

Dies liege am besonderen Kündigungsschutz für Behinderte, der die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zeitlich verzögert. "Daher ist noch nicht absehbar, ob es angesichts der gesamtwirtschaftlichen Erholung ab dem Sommer in den kommenden Monaten zu dem befürchteten Nachholeffekt bei den Entlassungen kommt", sagte Rürup.

Arbeitslose Behinderte suchen deutlich länger nach einem neuen Job

Diese Entwicklung betrachte auch die Aktion Mensch mit großer Sorge. "Haben Menschen mit Behinderung ihren Arbeitsplatz erst einmal verloren, finden sie sehr viel schwerer in den ersten Arbeitsmarkt zurück als Menschen ohne Behinderung", erklärte Sprecherin Christina Marx. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise suchten arbeitslose Behinderte im Durchschnitt schon im vergangenen Jahr 117 Tage länger nach einer neuen Stelle als Menschen ohne Behinderung.

Zu befürchten sei auch, dass viele Inklusionsunternehmen - bundesweit rund 650 - in den kommenden Monaten Insolvenz anmelden könnten, hieß es. In diesen Unternehmen arbeiteten rund 40 Prozent Menschen mit Behinderung, hauptsächlich in der Gastronomie, der Hotellerie oder Gemeinschaftsverpflegung.