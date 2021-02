31.01.2021

Krankheit

Welt-Lepra-Tag: Alles über die Lepra-Erkrankung

Jährlich erkranken über 200.000 Menschen an Lepra - der Großteil der Infektionen wird in Entwicklungs- und Schwellenländern verzeichnet. Am Welt-Lepra-Tag, dem 31. Januar, wird auf die folgenschweren Auswirkungen der Krankheit aufmerksam gemacht.