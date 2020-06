"DenkOrt Deportationen" in Würzburg nun offiziell eingeweiht

Der "DenkOrt Deportationen" in Würzburg erinnert mit einem Denkmal von dutzenden Koffern und Bündeln an die Nazi-Gräuel.

In Würzburg wird am Mittwoch das sogenannte Denkmal "DenkOrt Deportationen" eingeweiht. In vielen Städten und Gemeinden wird schon lange der Opfer des NS-Regimes gedacht, es gibt zahllose Stelen oder Informationstafeln zur perfiden Tötungsmaschinerie der Nazis und ihren Ausläufern vor Ort.

Der Würzburger "DenkOrt" aber ist anders: Es geht nicht nur um die aus Würzburg stammenden NS-Opfer, vornehmlich Juden, die in Richtung Theresienstadt deportiert wurden, erläuterte Mit-Initiatorin Benita Stolz Ende letzten Jahres. Der "DenkOrt Deportationen" spannt ein Netz über eine ganze Region. Er ist somit zentrales und dezentrales Denkmal gleichzeitig - und vor allem: Er soll nichts Statisches sein.

"DenkOrt Deportationen"

Im Mittelpunkt steht dann zwar doch eine ganze Menge Beton. Der Würzburger Architekt Matthias Braun hat ein Denkmal entworfen, das mit genau diesem bekannten Bildmotiv arbeitet: zurückgelassene und herrenlose Gepäckstücke. Sie sind auf anthrazitfarbenen Betonblöcken auf einer Fläche vor dem Würzburger Hauptbahnhof drapiert worden. Dutzende Gepäckstücke sind inzwischen am "DenkOrt" installiert.

Für Rotraud Ries vom Johanna-Stahl-Zentrum zur Dokumentation jüdischen Lebens in Unterfranken ist der "DenkOrt" deshalb besonders, weil es "von jedem Gepäckstück eine Kopie gibt". Die Kopien werden nicht in Würzburg stehen, sondern in den jeweiligen Gemeinden, aus denen die Juden vom NS-Staat deportiert wurden.