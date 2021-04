Der Hase hat sich Freunde eingeladen: "Kirche mit Kindern" hat in Zirndorf vier Osterspaziergänge konzipiert

Eine ganze Woche lang Ostern feiern - das können die Besucher gleich vierer Osterspaziergänge in und um Zirndorf. Der Slogan "Das Leben siegt!" der Osterbotschaften ist auch ein stückweit Trotz in pandemischen Zeiten.

"Die Kirche muss sich in die Lebenswelt der Menschen begeben, und das schaffen wir mit abenteuerlichen Osterspaziergängen", sagt Gemeindepädagogin Birgitt Rohlederer. Sie ist die einzige Hauptamtliche im Team von "Kirche mit Kindern" in Zirndorf. Mit Rafaela Seitz, Andrea Senkel und Melanie Adelbert und Helferinnen und Helfern überlegt sie schon seit Jahren besondere Angebote für Kinder, die über herkömmliche Kindergottesdienstformate hinausgehen.

"Kirche mit Kindern"

So erreichen sie dann auch Menschen weit über die Grenzen der mittelfränkischen Gemeinde hinaus. Wie an Weihnachten, als sich die Besucher auf einen Stationenweg machen konnten. Inspiriert vom großen Erfolg, geht es zu Ostern wieder in die Natur. "Dort sind wir nah am Menschen", erklärt Rafaela Seitz.

Auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde kann man sich jetzt schon über die vier extra präparierten Wege informieren und einen aussuchen. Die Routen richten sich nach unterschiedlichen Altersklassen der Besucher und nach deren Mobilität. Da ist der gerade mal 200 Meter lange "Küken"-Weg "für alle mit ganz kurzen Beinen", ausgehend vom Waldspielplatz.

Vier verschiedene Erlebnis-Wege

Die Organisatoren empfehlen, ein aufgeladenes Handy und eventuell eine Lautsprecherbox oder einen Selfie-Stick, ein Osterei für einen Osterstrauch sowie ein bisschen was zum Essen mitzunehmen. Es läuft also auf eine Gelegenheit zum Picknicken und zum Fotografieren hinaus, zum Hören gibt es aber auch etwas. Birgitt Rohlederer verrät zwar nicht allzu viel, aber zumindest, dass ihr Team Lieder und Texte aufgenommen hat, die dann auf die Webseite hochgeladen wurden und nun per QR-Code abgerufen und angehört werden können.