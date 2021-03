"Königin der Instrumente": Die Orgel ist Instrument des Jahres 2021

Regensburg

Autor Gabriele Ingenthron

Wer in diesen Tagen die Dreieinigkeitskirche in Regensburg betritt, kommt in den Hörgenuss des Stimmens und Intonierens einer neuen Orgel. Mehr als 2.800 Pfeifen hat die Königin der Instrumente. Was die neue Orgel gekostet hat und wann die Premiere ist.