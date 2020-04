9.04.2020

Von Corona-Bestimmungen eingeschränkt

Spiel und Spaß per Post: Ehrenamtliche schreiben Briefe für Kinder in Flüchtlingsunterkünften

Spiel und Spaß per Post: Um Kindern in Flüchtlingsunterkünften ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, schickt die Fachstelle Ehrenamt der Inneren Mission in München Beschäftigungsideen im Briefumschlag.