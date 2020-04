Starker Anstieg antisemitischer Straftaten in Bayern

Dietrich Bonhoeffer 2020

Autor Denis Dworatschek

Die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) möchte mit einer Online-Aktion an den 75. Todestag des NS-Widerstandskämpfers und Theologen Dietrich Bonhoeffer erinnern. Dabei ruft sie auf, Videos an den EJB zu schicken.