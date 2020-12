23.12.2020

Ettaler Schneekrippe

Ettaler Schneekrippe zeigt meisterhafte Schnitzkunst für den Frieden

Im Advent steht in Bayern das "Kripperl-schaugn" hoch im Kurs. Ein besonderes Exemplar zeigt normalerweise die Zirmstiftung in Bergen am Chiemsee: Die Ettaler Schneekrippe ist eine Mini-Weltreise mit Friedensbotschaft.