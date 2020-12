8 Playlists mit Weihnachtsmusik für jeden Geschmack

Schallplatten-Musik von Nils Frahm (Mixcloud, kostenlos)

Der Pianist Nils Frahm hat einen Weihnachtsmusik-Mix auf Mixcloud veröffentlich. Die Schallplatten-Aufnahmen stammen von Billie Holiday, Johnny Hodges, Tadeo Orchestra oder Nina Simone – sie knacken und der Ton ist warm und weich.





Jazzige Weihnachten

DrJazz ist ein bekannter Radiosender in Baton Rouge. Die jazzige Weihnachtsliste des Senders präsentiert einen bunten Jazz-Mix mit Songs von Tony Williams, Earl Hines, Jimmy Smith oder Eddie Palmieri. Coole, entspannte Hintergrundmusik.

Magische Stimmen: "Voces" für Weihnachten

Sphärische Klänge, magische Stimmen: Die Playlist "Voces" auf OpenSpotify bietet einen Hörgenuss erster Klasse. Es beginnt mit "For now I am Winter" von Olafur Arnalds und Arnor Dan Arnarson, dann folgen Interpretationen von "Es ist ein Ros entsprungen" oder Einspielungen von Arvo Pärt, Peteris Vasks oder Gustav Holst.

Playlist "Voces" auf OpenSpotify

Kinderlieder zum Mitsingen

In der Weihnachtsbäckerei singen und Plätzchen backen – was will eine Familie mehr? Die ultimative Liste mit deutschen Lieblingsliedern zum Mitsingen. Mit Hits von Rolf Zukowski, Frank Schöbel oder Simone Sommerland.

Playlist Spotify Kinderlieder zum Mitsingen

Auf Youtube gibt es den Weihnachts-Mix (mit zugegebenermaßen nicht sehr gut animierten Videos):

Englische Weihnachtsmusik von den Ora-Singers

Die Ora-Singers sind eines der bekanntesten Vokalensembles aus Großbritannien. Sie haben 2018 den "Opus Klassik Award" für ihre zeitgenössische klassische Musik erhalten. Das Ensemble wurde gegründet von der renommierten Chorleiterin Suzi Digby.

Das Mysterium des Weihnachtsfestes besingen die Ora-Singers aus Großbritannien in dieser Playliste bei Spotify.

Ein Video der Ora-Singers gibt es auf Youtube:



Ensemble Amarcord: Freches "Coming Home for Christmas"

Das Ensemble Amarcord wurde 1992 gegründet von Musikern des Thomanerchores. Zum Repertoire gehören vor allem Gesänge des Mittelalters und der Renaissance. Ihre A-cappella-Arrangements von Volksliedern und bekannten Popsongs machten sie auch einem größeren Publikum bekannt. In ihrer Einspielung "Coming Home for Christmas" interpretieren die Sänger traditionelle Weihnachtslieder aus aller Welt - darunter "Noel Nouvelet", "Stille Nacht" oder "Fum, Fum, Fum".

Weihnachten als Happy Hour

…und wer es nun gar nicht ruhig mag, der kann an Weihnachten auch was auf die Ohren bekommen. Mit der Funk, Soul und House-Xmas-Liste eines der erfolgreichsten britischen Techno-DJs Carl Cox. Aufgenommen bei einem Live-Gig im australischen Melbourne.

Und Ihre Weihnachtsliste?

Sie haben selbst eine Wiedergabeliste mit einer besonders schönen Mischung erstellt? Dann schicken Sie uns den Link und erklären Sie, wie Sie auf die Hitliste gekommen sind: online@epv.de.

