Caritas-Verband ist sich sicher: Bedarf an Mutter-Kind-Kuren wird nach Corona steigen

Müttergenesungswerk

Kindererziehung, Arbeit, Pflege der Angehörigen, Krankheiten - der ganz normale Alltag? Manchmal ist das Leben für Frauen ganz schön anstrengend. So anstrengend, dass eine Mutter-Kind-Kur oder Kur nötig wird. Zum Beispiel in der Klinik Hohes Licht in Oberstdorf.