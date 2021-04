Kasperl von der Augsburger Puppenkiste erklärt Corona-Selbsttest

Wie ein Corona-Selbsttest funktioniert - das zeigt pünktlich zum Schulstart nach den Osterferien der Kasperl von der Augsburger Puppenkiste in einem kurzen Video. Schritt für Schritt, angefangen beim Händewaschen vor dem Test bis hin zur Auswertung der Ergebnisse, zeige darin "Dr. Kasperl", worauf man beim Selbsttest achten müsse, teilte das bayerische Kultusministerium als Initiator der Aktion am Sonntag mit. Das achtminütige Erklärvideo ist abrufbar unter "www.km.bayern.de/selbsttests".

Leicht verständlich für Kinder erklärt

Das Video beginnt mit einer grünen Coronavirus-Marionette, die in Rumpelstilzchen-Manier jubiliert: "Ach wie gut, dass jeder weiß, dass ich Coronavirus heiß'. Lass euch husten, lass euch schnupfen. Ja, ich steck' euch alle an." Dem Spuk aber bereitet der Kasperl ein Ende, indem er das "blöde Corona" erst in einen Käfig sperrt und zum Schluss auf den Mond schießt. Währenddessen erklärt er den Zuschauern mit Erdmännchen Erwin, wie die Hygieneregeln und vor allem Selbsttests funktionieren.

Das Thema sei leicht verständlich und kindgerecht aufbereitet, betonte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Er sei sich sicher, dass die Schüler die Selbsttests gut hinkriegen. Ab kommenden Montag (12. April) dürfen Schüler in Bayern nur noch mit einem negativen Corona-Testergebnis am Unterricht teilnehmen. Sie können entweder im Klassenzimmer einen Selbsttest machen oder für einen PCR- oder Antigenschnelltest in ein Testzentrum, eine Apotheke oder eine Hausarztpraxis gehen.