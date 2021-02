Meidinger: Warum der Religionsunterricht wichtig ist

Religionsunterricht wird von vielen nicht besonders ernst genommen. Wenn er mal ausfällt, ist das nicht so tragisch, sagen manche. Was sagt Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes dazu?

Heinz-Peter Meidinger war selbst 17 Jahre lang Schuldirektor am Robert-Koch-Gynmasium in Deggendorf. Aus dieser Zeit weiß der Katholik, wie wichtig Religionsunterricht sein kann. Besonders in Krisenzeiten können die Schülerinnen und Schüler so lernen, mit Problemen fertig zu werden. Und gerade in der Pandemie, wo Krankheit und Sterben näher gerückt ist, fehle dieses Fach besonders, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbands.

Meidinger über die Missstände der Schulpolitik

Mittlerweile ist es auch in Bayern möglich, katholischen und evangelischen Religionsunterricht zusammenzulegen. Dazu meint Meidinger: "Bevor der Unterricht ausfällt, sollte er zusammen stattfinden. Das ist besser, als wenn er ausfällt."

Es läuft so einiges schief an deutschen Schulen: große Defizite bei der Digitalisierung, ein monatelanger Unterrichtsausfall und kein allgemein verbindliches Hygieneschutzkonzept für den Präsenzunterricht, um nur die aktuellen Missstände zu nennen. In seinem neuen Buch "Die 10 Todsünden der Schulpolitik" deckt Meidinger die Versäumnisse schonungslos auf.