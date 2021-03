Ostern digital erforschen: Elster Kira erklärt im Onlinespiel "Kirche entdecken" das Fest der Auferstehung

Ottmar Eule erklärt die Weltreligionen

Auf dem Dachboden hingegen befindet sich das Reich von Ottmar Eule. Er weiß sehr viel, vor allem über die großen Weltreligionen. Er erklärt die wichtigsten Bräuche und Feiertag von Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Islam und Christentum. Warum tragen Juden eine Kippa? Was wird beim hinduistischen Holi-Fest gefeiert? Wo liegt der buddhistische Ort der Erleuchtung? Was sind die fünf Säulen des Islam und was beinhaltet das Doppelgebot der Liebe, das bei den Christen wichtig ist?

Auf diese und viele weitere Fragen finden Kinder und Erwachsene auf der Webseite Antworten. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, geballtes Wissen zu vermitteln, sondern dies auch spielerisch und mit Spaß zu tun.

Im Kindergottesdienstraum finden sich Bastelanleitungen und in einer Ecke wird dazu eingeladen, kreativ zu sein und selbst etwas zu schaffen. Was dabei entsteht, kann abgespeichert oder verschickt werden.

Die Projektgruppe hinter "Kirche entdecken"

Entwickelt und betreut wird kirche-entdecken.de von einer Projektgruppe aus Theologen, Medienwissenschaftlern und Dramaturgen, zu der unter anderem Pfarrer Miklós Geyer (Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern) und Nicola Rössert (Vernetzte Kirche), Pastor Kay Oppermann und Pastor Micha Steinbrück (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers) sowie Prof. Roland Rosenstock (Universität Greifswald) gehören.

Das Projekt wurde ursprünglich gefördert durch den EKD Medienfonds, durch die Itzelstiftung, den Rundfunkbeauftragten der EKD sowie von den Herausgebern.