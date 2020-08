Fantastische Geschichten für das "Kind im Menschen": Vor 25 Jahren starb Michael Ende

Endes langjähriger Wegbegleiter und Lektor Roman Hocke ist sich sicher, dass der Autor zeit seines Lebens unter der Nichtwürdigung seines Werks durch die Kritiker gelitten habe. Daran sei vor allem ein grundsätzliches Missverständnis schuld: "Ende hat sich nie als literarischer Pädagoge verstanden, er wollte nur gute Geschichten schreiben", sagt Hocke, der heute als Literaturagent arbeitet und eine Internetseite in Erinnerung an Ende betreibt: "Er hat nie dezidiert für Kinder geschrieben, sondern für das Kind im Menschen."

Michael Ende: Abitur in Stuttgart, Studium in München

Ende wurde 1929 in Garmisch-Partenkirchen geboren, zog kurz darauf mit seinen Eltern nach München, auf dem dortigen Waldfriedhof ist er auch beerdigt. In Schwabing und Pasing erlebte er als Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende die Künstlerszene - und den langen Arm des NS-Regimes, als die Werke seines Vaters als "entartete Kunst" diffamiert wurden.

Nach dem Abitur an der Stuttgarter Waldorfschule studierte er an der Schauspielschule Otto Falckenberg in München, wurde dann Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk. Zu der Zeit schrieb er auch das Manuskript für "Jim Knopf", das mit dem Kinderbuchpreis ausgezeichnet wurde.

Literaturwissenschaftler Ewers forderte schon vergangenen Herbst zu Endes 90. Geburtstag: "Es ist Zeit, die Erwachsenendimension seines Werkes entdecken." Michael Ende sei ein politischer Autor gewesen, seine Texte voll mit verschiedenen Bedeutungsebenen.

"Jim Knopf", "Momo" und "Die unendliche Geschichte": Alle aus Michael Endes Feder

"Jim Knopf" sei ein aufklärerischer Text mit einem modernen Helden, "Momo" ein offen politischer Roman und "Die unendliche Geschichte" gesellschaftskritisch und "wohl eines der schwersten, komplexesten Werke der deutschen Gegenwartsliteratur". Ende-Wegbegleiter Hocke ergänzt: "Trotzdem ist es ein faszinierendes Kinderbuch, genau das macht die Qualität aus."

Hocke sagt, er wünsche sich, dass man die "Innenwelten" in Endes Literatur erkenne, und "nicht nur das Offensichtliche". Eine dieser "Innenwelten" Endes ist das "Nichts" in der "Unendlichen Geschichte", das schleichend die Fantasiewelt Phantásien auffrisst. Für die kindlichen Leser sei es einfach etwas Bedrohliches, Ungreifbares, sagt Hocke. Doch es stehe für eine Kritik an der heutigen modernen Gesellschaft mit all ihren Banalitäten und Bedeutungslosigkeiten. Mit der Verfilmung der "Unendlichen Geschichte" nach Blockbuster-Manier sei Ende 1984 unzufrieden gewesen - und habe sich darüber bis zu seinem Tod elf Jahre später gegrämt.