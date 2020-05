@alexandra_on_the_go: In der Ausnahmesituation seinen Rhythmus finden

Die promovierende Theologin Alexandra Morath lädt in dieser Folge die Instagram-Follower*innen des Sonntagsblatt-Kanals in ihren Alltag ein. Sie zeigt, wie sie in den Morgen startet, erzählt, was ihr in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen besonders fehlt - aber auch, welcher Leidenschaft sie sich nun noch mehr widmen kann.

Zu sehen ist die Story live am 21. April, und danach in den Story-Highlights des Sonntagsblattes auf Instagram.

Wie hat sich Ihr Tagesablauf durch die Corona-Pandemie verändert?

Worauf müssen Sie derzeit schmerzlich verzichten? Und für welche schönen Dinge haben Sie auf einmal unverhofft viel Zeit? Erzählen Sie es uns im Kommentarbereich unter diesem Beitrag!