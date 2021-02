Gemeinsames Fasten online: 7 Aktionen im Überblick

Fastenaktion in Gebärdensprache

"Es geht anders!" lautet das Motto des Misereor-Hilfswerks. Die Fastenaktion geht der Frage nach einem klima- und menschenfreundlichen Leben nach und hinterfragt Essen, Verpackungen, Einkaufen, Fortbewegung und Leben. Die katholische Seelsorge in Deutscher Gebärdensprache hat dazu ein entsprechendes Video erstellt. Für den Austausch mit anderen tauben Menschen in Gebärdensprache finden an mehreren Tagen Zoom-Konferenzen statt.

Weitere Informationen gibt es hier.

Sechs Wochen ohne Zellgift

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet die Online-Fastenaktion "Alkohol? Kenn dein Limit." an. Vom 26. Februar bis zum 09. April kann getestet werden, wie leicht oder schwer eine sechswöchige Zeit ohne Alkohol fällt und welche körperlichen oder psychischen Veränderungen dabei festzustellen sind.

Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, erklärt: "Der Verzicht auf das Zellgift Alkohol hat positive Auswirkungen für Körper und Seele."

Die Fastenaktion stelle eine gute Möglichkeit dar, den eigenen Konsum kritisch zu prüfen und dem Körper die Chance für Regenerationsprozesse zu geben, erläuterte sie.

Die Kampagnenseite www.kenn-dein-limit.de bietet mit dem wöchentlichen Online-Newsletter hilfreiche Anregungen und Unterstützung.

Fasten-Forum

"Vergesst nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam", lautet ein Gedichtvers von Rose Ausländer [jüd. Lyrikerin, 1901-1988). Da Glaube ebenso wie Fasten ein "Miteinander in Gemeinschaft-Sein" ist, stellt Andere Zeiten offen Foren im Internet bereit. Von Aschermittwoch bis zum Ostersonntag können sich Menschen auf dem Forum Andere Zeiten zusammen austauschen und unterstützen. Trotz Social Distancing können wir auf die gemeinschaftliche Zusage Jesu vertrauen: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 18,20).

Weitere Fastengruppen sind auf Facebook zu finden.

Spielraum - Sieben Wochen ohne Blockaden

Unter diesem Slogan trotzt die Fastenaktion "7 Wochen Ohne" der Evangelischen Kirche der Corona-Pandemie und lädt in ganz Deutschland zum virtuellen Miteinander ein. Hoch aus dem Norden erzählt etwa Frank Muchlinsky (Nordkirche) jeden Freitagnachmittag in einem Bibliolog spannende Bibelstellen zum Thema Fasten. Das im Süden gelegene Dekanat Traunstein hingegen veröffentlicht jeden Mittwoch spirituelle Impulse auf YouTube. Menschen aus der Region geben persönliche Einblicke und ermöglichen so eine digitale Reise quer von Altötting über Traunstein bis nach Berchtesgaden.

Impulse und Interviews findet man auf dem YouTube-Kanal des Dekanats Traunstein.