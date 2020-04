Was ist Karfreitag?

Trauer und Stille im Mittelpunkt

Das "Kar" in Karfreitag stammt vom althochdeutschen Begriff "Kara" ab und bedeutet Kummer oder Trauer. In vielen Gemeinden erklingen an diesem Tag weder Kirchenglocken noch Orgelmusik zu den Gottesdiensten. Manchmal ist der Altar schwarz verhängt und das Kreuz verhüllt. Karfreitag und Karsamstag sind Tage des Todes und der Trauer, daher ist die liturgische Farbe der beiden Tage Schwarz.