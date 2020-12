6. Dezember: Adventsmusik zum “Nikolaus”

Der Posaunenchor aus Ingolstadt-Brunnenreuth berichtet:

Wir drei Tiefbläser waren uns einig einen Mix von Nikolausliedern zu blasen. So begannen wir, in dieser ungewöhnlichen Formation, zu üben. Als Tiefchor in dieser Konstellation haben wir so noch nie zusammen geblasen und das obwohl wir schon seit Jahrzehnten gemeinsam mit dem Posaunenchor musizieren. Wir haben uns jedoch gedacht: mal was anderes. Ein Tiefchor Trio: einmal Posaune, zweimal Tuba und vier Nikolausstücke.