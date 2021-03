Die Karwoche: Was ist das?

Die letzte Woche vor Ostern ist als Karwoche oder Stille Woche bekannt. Christen gedenken in dieser Woche dem Leiden und Sterben Jesu sowie der Auferstehung Christi von den Toten.

Das Wort Karwoche stammt vom althochdeutschen Wort "kara", was so viel wie Trauer oder Klage bedeutet – deshalb wird die Karwoche oft auch als Trauerwoche bezeichnet. Sie beginnt mit dem Palmsonntag und endet mit Karsamstag.

Karwoche als Vorbereitung auf Ostern

Die Feiertage sind jeweils einem anderen Teil der Geschichte Jesu gewidmet. An Palmsonntag feiern Christen den Einzug Jesu in Jerusalem. An Gründonnerstag gedenken sie dem letzten Mahl, das Jesus kurz vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern eingenommen hat.

An Karfreitag erinnern sie an den Tod Christi am Kreuz. Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe. In der Nacht zu Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu.

In der Karwoche bereiten sich die Gläubigen zudem auf das Osterfest vor, das älteste und höchste Fest der Christenheit.